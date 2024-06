Alexandre Jesus durante treino do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 18/06/2024 13:37

Rio - O Fluminense acertou o empréstimo do atacante Alexandre Jesus, de 22 anos, ao Botafogo-SP até o fim de 2024. Ele viaja nesta terça-feira (18) para Ribeirão Preto, onde vai realizar exames e assinar contrato.

Alexandre Jesus chegou ao Fluminense em 2020, após passar pela base do Cruzeiro. Atuou pelo sub-20 do Tricolor e depois defendeu o sub-23, até a categoria ser extinta. Nos profissionais, disputou 15 partidas, com um gol marcado e uma assistência. Atacante, ele chegou a ser improvisado por Fernando Diniz na lateral esquerda.

Neste ano, Jesus atuou apenas em quatro jogos do Campeonato Carioca. Ele estava inscrito na Libertadores com a camisa 3, que passará a ser usada por Thiago Silva.

Será a segunda vez que o Fluminense empresta o atacante. No ano passado, ele defendeu a Tombense em 12 jogos, mas não marcou gols.