Sob o comando de Diniz, Fluminense tem somente uma vitória no Brasileiro e amarga a vice-lanterna da competição - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 18/06/2024 15:11 | Atualizado 18/06/2024 15:18

Belo Horizonte - Com somente seis pontos somados em nove rodadas disputadas do Campeonato Brasileiro, o Fluminense busca retornar aos trilhos e reencontrar o caminho das vitórias diante do Cruzeiro, nesta quarta-feira (19). O time comandado por Fernando Diniz busca manter o bom retrospecto recente contra o Cabuloso no Mineirão.

Em jogos disputados na casa do adversário, o Fluminense não perde desde agosto de 2018. De lá para cá, as equipes duelaram quatro vezes - sendo duas pela Copa do Brasil. Nessas ocasiões, foram duas vitórias e dois empates.

Além do bom restrospecto em Belo Horizonte, o Tricolor também conta com uma invencibilidade de oito jogos ao todo, levando em consideração partidas disputadas também no Rio de Janeiro.

Sendo assim, o Flu tem o objetivo de manter o bom desempenho para espantar a má fase e voltar a somar pontos no Campeonato Brasileiro. Na competição, a única vitória tricolor foi sobre o Vasco, na terceira rodada, no Maracanã. De resto, sob o comando de Fernando Diniz, foram três empates e cinco derrotas.

Fluminense e Cruzeiro duelam nesta quarta-feira (19), no Mineirão, às 21h30 (de Brasília), em jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão. O Tricolor é o vice-lanterna da competição, com seis pontos, e, o Cabuloso, o 8º, com 14.



Confira os jogos de invencibilidade do Fluminense sobre o Cruzeiro

. Fluminense 1x1 Cruzeiro - Copa do Brasil 2019

. Cruzeiro 2x2 Fluminense - Copa do Brasil 2019

. Fluminense 4x1 Cruzeiro - Campeonato Brasileiro 2019

. Cruzeiro 0x0 Fluminense - Campeonato Brasileiro 2019

. Fluminense 2x1 Cruzeiro - Copa do Brasil 2022

. Cruzeiro 0x3 Fluminense - Copa do Brasil 2022

. Cruzeiro 0x2 Fluminense - Campeonato Brasileiro 2023

. Fluminense 1x0 Cruzeiro - Campeonato Brasileiro 2023