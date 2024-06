Thiago Silva é o único reforço confirmado do Flu para segundo semestre - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 19/06/2024 09:30 | Atualizado 19/06/2024 10:36

Rio - Em uma situação ruim na temporada, o Fluminense vem a cada semana evidenciando a necessidade de reforços para o elenco. Além das atuações ruins que acompanham o Tricolor mês a mês, novos problemas físicos envolvendo seus jogadores se repetem insistentemente.

Samuel Xavier talvez seja a situação mais preocupante do atual elenco. O lateral já desfalcou o Fluminense em três situações diferentes na temporada. No total, o veterano, que foi peça fundamental no título da Libertadores de 2023, atuou em apenas nove partidas.



Com um elenco bastante envelhecido, outros jogadores tricolores vem atuando no sacrifício nas últimas partidas como Germán Cano e Felipe Melo. Além disso, a equipe carioca ainda corre o risco de perder André e Jhon Arias para o futebol europeu.



Em relação a reforços a situação é tratada com cautela. O Fluminense não descarta totalmente a chegada de jogadores, porém, não tem se posicionado no mercado como um clube que irá investir bastante. Além da situação financeira delicada, também existe a confiança no elenco que conquistou a Libertadores de 2023, e na chegada de Thiago Silva, único reforço confirmado para o segundo semestre.