Fernando Diniz está pressionado no cargo no FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 19/06/2024 07:30 | Atualizado 19/06/2024 07:40

Rio - O Fluminense vive o pior momento sob o comando do técnico Fernando Diniz desde 2022. Em penúltimo lugar e sem vencer há seis partidas, o Tricolor terá que superar obstáculos para vencer o Cruzeiro e encerrar um jejum de quase oito meses sem vitória fora de casa no Brasileirão. O último triunfo tricolor como visitante aconteceu contra o Santos, em novembro do ano passado.

Fernando Diniz retornou para o Fluminense em 2022. No Brasileirão do mesmo ano, o Tricolor foi o segundo melhor visitante e terminou o campeonato em terceiro lugar. O desempenho fora de casa foi determinante para o sucesso da campanha. Entretanto, de lá para cá, a constância longe do Rio de Janeiro se perdeu. No Brasileirão do ano passado, o Flu foi um dos quatro piores visitantes.

No Brasileirão de 2023, o Fluminense venceu dois dos primeiros três jogos como visitante — perdeu para o Fortaleza com o time reserva. Depois da vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, em Belo Horizonte, em maio, só voltou a vencer longe de casa pela competição nacional em novembro, contra o Santos, por 3 a 0, com um desempenho que lembrou o time de 2022.

Já no Brasileirão desse ano, o Fluminense ainda não venceu como visitante. São quatro jogos e quatro derrotas. Nos últimos 23 jogos como visitante, o Tricolor venceu apenas três, empatou quatro e perdeu 16 vezes. Além disso, fez apenas 20 gols (média inferior a um por jogo) e sofreu 37 (média de quase dois por jogo). O aproveitamento fora de casa neste período é de 18,84%.

Em meio a esse cenário, o Fluminense visita o Cruzeiro, nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), em Belo Horizonte. No último encontro, o Tricolor venceu por 2 a 0 — com uma grande apresentação no melhor do estilo de Fernando Diniz que encantou o futebol sul-americano. Dessa vez, no entanto, o treinador terá que quebrar a cabeça para lidar com os desfalques para sobreviver no cargo.

Fluminense como visitante desde o Brasileirão de 2023:

América-MG 0 x 3 Fluminense — Campeonato Brasileiro 2023

Fortaleza 4 x 2 Fluminense — Campeonato Brasileiro 2023

Cruzeiro 0 x 2 Fluminense — Campeonato Brasileiro 2023

Botafogo 1 x 0 Fluminense — Campeonato Brasileiro 2023

Corinthians 2 x 0 Fluminense — Campeonato Brasileiro 2023

Goiás 2 x 2 Fluminense — Campeonato Brasileiro 2023

São Paulo 1 x 0 Fluminense — Campeonato Brasileiro 2023

Coritiba 2 x 0 Fluminense — Campeonato Brasileiro 2023

Grêmio 2 x 1 Fluminense — Campeonato Brasileiro 2023

Athletico-PR 2 x 2 Fluminense — Campeonato Brasileiro 2023

Vasco 4 x 2 Fluminense — Campeonato Brasileiro 2023

Cuiabá 3 x 0 Fluminense — Campeonato Brasileiro 2023

Bragantino 1 x 0 Fluminense — Campeonato Brasileiro 2023

Atlético-MG 2 x 0 Fluminense — Campeonato Brasileiro 2023

Bahia 1 x 0 Fluminense — Campeonato Brasileiro 2023

Internacional 0 x 0 Fluminense — Campeonato Brasileiro 2023

Flamengo 1 x 1 Fluminense — Campeonato Brasileiro 2023

Santos 0 x 3 Fluminense — Campeonato Brasileiro 2023

Palmeiras 1 x 0 Fluminense — Campeonato Brasileiro 2023

Bahia 2 x 1 Fluminense — Campeonato Brasileiro 2024

Corinthians 3 x 0 Fluminense — Campeonato Brasileiro 2024

São Paulo 2 x 1 Fluminense — Campeonato Brasileiro 2024

Botafogo 1 x 0 Fluminense — Campeonato Brasileiro 2024