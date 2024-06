Fábio em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Fábio em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 19/06/2024 12:57

Belo Horizonte - O Fluminense deve contar com o goleiro Fábio na partida contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. Durante a manhã, o goleiro foi flagrado pelo jornalista Gabriel Amaral, do canal "Jornada 1902" desembarcando no Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, para se juntar à delegação.

virou dúvida de última hora no Fluminense após sentir um mal-estar. Exames realizados não apontaram maiores problemas, mas o clube achou mais prudente que ele ficasse no Rio para avaliar como seriam suas próximas horas. Com a melhora, ele seguiu para a capital mineira. Fábio, mas o clube achou mais prudente que ele ficasse no Rio para avaliar como seriam suas próximas horas. Com a melhora, ele seguiu para a capital mineira.

Apesar da provável presença de Fábio na partida, o técnico Fernando Diniz terá que lidar com uma série de desfalques. Além dos suspensos Felipe Melo, Guga e Ganso, o Tricolor não contará com Samuel Xavier, Manoel e Marcelo, que não viajaram para Belo Horizonte. O atacante Keno é dúvida para a partida.

Sem vencer há seis rodadas no Brasileirão, o Fluminense entrou na zona de rebaixamento com a derrota para o Atlético-GO e caiu para o penúltimo lugar com os resultados. O Tricolor soma apenas seis pontos no Brasileirão.