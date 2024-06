Caio Henrique defende o Monaco desde 2020 - Foto: Divulgação/Monaco

Publicado 19/06/2024 13:44

Fluminense, o treinador Fernando Diniz foi exaltado por Caio Henrique, ex-lateral tricolor comandado pelo treinador em 2019. Foi o técnico que escolheu colocar o jogador, que a princípio foi contratado como meia, para atuar na posição, e que fez sua carreira no futebol deslanchar. Rio - Apesar do momento conturbado que vive no, o treinador Fernando Diniz foi exaltado por Caio Henrique, ex-lateral tricolor comandado pelo treinador em 2019. Foi o técnico que escolheu colocar o jogador, que a princípio foi contratado como meia, para atuar na posição, e que fez sua carreira no futebol deslanchar.

Hoje no Monaco, Caio Henrique, de 26 anos, destacou a confiança recebida por Fernando Diniz, e também sua relação especial com o Fluminense.

"Foi a virada de chave na carreira. Mudei de posição. Até ali era meia armador e fui para a lateral esquerda, onde me encontrei. Fui o jogador de linha que mais fez partidas no futebol brasileiro em 2019. Perdi apenas para os goleiros. Foi um momento muito especial para mim. Tenho carinho especial pelo Fluminense. Foi o time que me abriu as portas após minha passagem pelo Paraná e onde me encontrei", disse Caio Henrique, em entrevista ao "ge".

"Também sou muito grato ao professor Diniz. Foi um cara que apostou em mim, me deu confiança. Me deu muitas duras também. Ele é aquilo que vemos na beira do campo. Nos treinamentos, às vezes, é até pior. É um cara exigente, mas procuro dizer que se ele te cobra é porque ele sabe que você tem algo guardado, adormecido. Foi isso que ele fez comigo. Enxergou potencial em mim e sou muito grato a ele. Desejo muita sorte a ele e ao Fluminense. Foi um ano muito especial para mim", complementou.

Caio Henrique também revelou que tem a expectativa de retornar à Seleção. Ele, que sofreu uma séria lesão no joelho esquerdo em setembro, voltou a atuar pelo Monaco em maio e já se coloca à disposição de Dorival Júnior para mais convocações no futuro.

"Claro que a Seleção também não foge da cabeça. Para voltar à Seleção tenho que estar bem no meu clube. Penso bastante nisso, voltar bem pelo Monaco, bem fisicamente, fazer bons jogos e, com certeza, entrarei no radar da Seleção novamente", disse o lateral.

A primeira e última vez que Caio Henrique entrou em campo pela Seleção foi em setembro de 2023. Naquela ocasião, o lateral-esquerdo entrou no lugar de Renan Lodi no segundo tempo da partida contra a Bolívia, válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.