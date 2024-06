Jogadores do Fluminense reunidos no gramado do Mineirão - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 19/06/2024 23:49

Belo Horizonte - A torcida do Fluminense protestou no Mineirão durante a derrota do time para o Cruzeiro por 2 a 0 , nesta quarta-feira (19), pela décima rodada do Brasileirão. Os tricolores estenderam faixas com as seguintes frases: "Respeitem o FFC (Fluminense Football Club)"; "Fora Diniz"; e "2023 acabou".

Torcida do Flu protesta no Mineirão REPRODUÇÃO / TV GLOBO

O Fluminense vive um momento de turbulência na temporada. O Tricolor soma três derrotas seguidas e aparece na lanterna do Brasileirão. O time de Fernando Diniz venceu apenas o Vasco nesta edição do campeonato.

A equipe carioca volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Flamengo no Maracanã. A partida é válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.