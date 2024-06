Martinelli em treinamento pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 19/06/2024 14:45

Rio - Martinelli pode alcançar uma marca especial com a camisa do Fluminense. O volante, de 22 anos, completará 200 jogos com a armadura tricolor se entrar em campo nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, pela 10ª rodada do Brasileirão.

"É uma marca muito expressiva. Fico muito feliz de alcançar 200 jogos com essa camisa, que sempre defendi com muito amor, carinho e empenho. Estou muito feliz por essa marca e espero completar muitos outros jogos pelo Fluminense. Quero honrar da melhor maneira possível", disse o camisa 8.

Em 199 jogos com a armadura tricolor, Martinelli marcou nove gols e deu 13 assistências - sendo uma marcante para o último gol de Fred pelo Fluminense. O volante ainda conquistou o bicampeonato do Carioca entre 2022 e 2023, a Libertadores em 2023 e a Recopa em 2024.

Martinelli é o segundo jogador do elenco atual com mais partidas pelo Fluminense, atrás somente de Paulo Henrique Ganso, com 237. No século, o volante é o quinto atleta revelado em Xerém com mais jogos, atrás de Fernando Henrique (265), Marcos Junior (247), Junior César (226) e Arouca (212).