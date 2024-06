Manoel sofreu nova lesão - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 19/06/2024 15:50

Rio - O Fluminense divulgou na tarde desta quarta-feira que o zagueiro Manoel, de 34 anos, e o atacante Isaac, de 20 anos, sofreram lesões. O defensor teve uma contusão muscular na coxa direita, enquanto o jovem machucou a coxa esquerda.

No caso de Manoel, essa é a segunda lesão do veterano no mesmo local na temporada. Além disso, o zagueiro também já desfalcou o Fluminense em 2024 por conta de um problema no tornozelo esquerdo.



Além da lesão dos dois, o Tricolor informou que Marcelo e Samuel Xavier não viajaram para Belo Horizonte por conta de dores. O lateral devido ao joelho direito, que também já o fez ser desfalque no clube carioca, no começo do ano, enquanto Marcelo sentiu um problema na panturrilha direita.



O Fluminense vem passando por muitos problemas físicos na temporada. Neste momento, além destes jogadores, o clube carioca tem André em fase final de recuperação de um problema no joelho direito e Lelê que passou por uma operação na região. Felipe Melo e Germán Cano vem atuando nos últimos jogos no sacrifício.