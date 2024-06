John Kennedy teve muita dificuldade para furar a defesa cruzeirense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 19/06/2024 23:56 | Atualizado 19/06/2024 23:57

Belo Horizonte - O Fluminense perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0 no Mineirão , na noite desta quarta-feira (19), em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. William (2) fez os gols do jogo. Abaixo, assista aos melhores momentos:





A equipe do técnico Fernando Diniz volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Flamengo no Maracanã. O clássico é válido pela 11ª rodada do Brasileirão.