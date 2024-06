Fluminense, de Fernando Diniz, é lanterna no Brasileiro - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 20/06/2024 09:29 | Atualizado 20/06/2024 10:16

Rio - A péssima temporada do Fluminense em 2024 tem refletido nos números do Tricolor. Sob o comando de Fernando Diniz, neste ano, o clube das Laranjeiras levou mais gols que marcou até o momento. O número de vitórias e de derrotas é exatamente o mesmo.

Diniz comandou o Fluminense em 38 partidas até o momento, com 34 gols marcados e 35 gols sofridos. No total, foram dez vitórias, oito empates e dez derrotas. O Tricolor conquistou o título da Recopa Sul-Americana.



Os números do Brasileirão são decisivos para a queda do aproveitamento do treinador na temporada. Foram 10 partidas, com apenas uma vitória, três empates e seis derrotas. O Fluminense levou gols em todos os jogos, sendo 18 no total.



A campanha péssima colocou o Tricolor na última colocação. Neste domingo, o clube carioca voltará a campo pelo Brasileiro contra o Flamengo, no Maracanã, e precisará urgentemente de uma vitória para aliviar a tensão.