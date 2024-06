Bandeira do Fluminense na sede de Laranjeiras - Marina Garcia/Fluminense F.C.

Publicado 20/06/2024 23:14

Rio - Nesta quinta-feira, 20, um dia após a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro , torcedores do Fluminense picharam os muros da sede de Laranjeiras. Eles escreveram frases como: "Fora Diniz", "Fora Douglas Costa"; "Vai virar o inferno"; e "Fora sub-40 (uma referência à idade avançada de parte do elenco)". Confira abaixo:

O Fluminense vive um momento de turbulência na temporada. O Tricolor vem de uma sequência de três derrotas seguidas e aparece na lanterna do Brasileirão. O time de Fernando Diniz venceu apenas o Vasco nesta edição do campeonato.

Além disso, é somente a segunda vez na era dos pontos corridos que o Fluminense soma seis pontos após dez rodadas . Em 2008, o Tricolor obteve a mesma campanha com uma vitória, três empates e seis derrotas, ocupando a lanterna. Na época, o Time de Guerreiros brigou contra o rebaixamento até a penúltima partida.