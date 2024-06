Fábio é ídolo do Cruzeiro e ainda não tinha perdido para ex-clube pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 20/06/2024 19:09 | Atualizado 20/06/2024 19:10

Rio - Na última quarta-feira (19), Fábio, do Fluminense, sofreu sua primeira derrota para o Cruzeiro desde que deixou o clube mineiro . O goleiro, que chegou ao Tricolor em 2022, havia feito quatro partidas contra a Raposa e tinha 100% de aproveitamento.

O revés, no entanto, não é o primeiro da carreira do arqueiro contra os mineiros. Quando atuava pelo Vasco, Fábio perdeu para o Cruzeiro em quatro oportunidades. O goleiro defendeu o Cruz-Maltino entre 2000 e 2004.



Fábio atuou pelo Cruzeiro, onde é ídolo, de 2005 a 2021, sendo o jogador com mais partidas na história do clube mineiro: 976 no total. Ele chegou a receber uma sondagem para retornar à equipe celeste no início deste ano , mas acabou recusando.

A temporada do jogador pelo Fluminense não é boa. Nos últimos jogos, Fábio vem errando mais do que o normal. Contra São Paulo e Juventude, pelo Brasileirão, falhou na saída com os pés em lances que geraram os gols dos adversários.

O revés na última quarta colocou o Fluminense na última colocação do Brasileirão. A equipe chegará para o clássico com o Flamengo, que acontece no domingo (23), às 16h, no Maracanã, pressionado por um resultado positivo.



Confira os jogos de Fábio pelo Fluminense contra o Cruzeiro

Fluminense 2 x 1 Cruzeiro - Copa do Brasil 2022

Cruzeiro 0 x 3 Fluminense - Copa do Brasil 2022

Cruzeiro 0 x 2 Fluminense - Brasileirão 2023

Fluminense 1 x 0 Cruzeiro - Brasileirão 2023

Cruzeiro 2 x 0 Fluminense - Brasileirão 2024