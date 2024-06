Fernando Diniz é o técnico do Fluminense - Pablo Porciuncula/AFP

Fernando Diniz é o técnico do FluminensePablo Porciuncula/AFP

Publicado 20/06/2024 12:58

não escondeu sua irritação com a arbitragem na derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, na última quinta-feira (19), no Mineirão. Por conta das fortes reclamações à beira do campo, ele acabou punido com cartão amarelo pelo árbitro Matheus Delgado Candançan. Mas afinal, o treinador terá que cumprir suspensão contra o Flamengo? Rio - O técnico Fernando Diniz, na última quinta-feira (19), no Mineirão. Por conta das fortes reclamações à beira do campo, ele acabou punido com cartão amarelo pelo árbitro Matheus Delgado Candançan. Mas afinal,

A resposta é não. Diferentemente do que circulou nas últimas horas, o cartão amarelo recebido contra o Cruzeiro foi o primeiro na conta do treinador. A confusão se deu pelo fato dele ter recebido vermelho direto na partida contra o São Paulo, e não dois amarelos.

Diniz está liberado para comandar o Fluminense no clássico com o Flamengo, no domingo (23), às 16h, no Maracanã. O técnico chega pressionado para a partida com sete jogos sem vencer e o resultado pode ser decisivo para sua permanência no Tricolor. Sendo assim,, no domingo (23), às 16h, no Maracanã. O técnicoe o resultado pode ser decisivo para sua permanência no Tricolor.