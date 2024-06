Cano, do Fluminense, em ação diante do Cruzeiro - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 20/06/2024 10:37 | Atualizado 20/06/2024 10:41

Rio - O Fluminense vive a sua pior crise dos últimos anos. Após viver o ano dos sonhos com o título inédito da Libertadores, o Tricolor ainda não se encontrou nesta temporada e assumiu a lanterna do Brasileirão após completar sete jogos sem vitória. Um dos pilares nos últimos anos, o centroavante Germán Cano foi afetado com a queda de desempenho da equipe e vive o seu pior jejum de gols.

Germán Cano completou oito jogos sem marcar pelo Fluminense. É o pior jejum de gols do argentino, que marcou 89 vezes desde que chegou em 2022. O argentino soma apenas cinco gols na temporada, número bem distante dos 44 de 2022 e 40 do ano passado. Após passar em branco na derrota por 2 a 0 diante do Cruzeiro , nesta quarta-feira (19), no Mineirão, pela 10ª rodada do Brasileirão,. É o pior jejum de gols do argentino, que marcou 89 vezes desde que chegou em 2022. O argentino soma apenas cinco gols na temporada, número bem distante dos 44 de 2022 e 40 do ano passado.

O último gol de Germán Cano foi no empate em 2 a 2 com o Atlético-MG, em Cariacica, pelo Brasileirão. Desde então, foram oito jogos em branco. Em 2024, o argentino tem sofrido com lesões e tem atuado no sacrifício. Na semifinal do Carioca, sofreu uma entorse no joelho . Já no início deste mês, apresentou dores no adutor da coxa esquerda , mas se recuperou durante a semana da data Fifa.