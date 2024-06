Gabriel Pires entrou na volta do intervalo e deu mais dinâmica ao meio-campo do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 20/06/2024 15:52

Rio - Gabriel Pires foi um ponto positivo do Fluminense apesar da derrota para o Cruzeiro, por 2 a 0, na última quarta (19) , pelo Brasileirão. O volante fez apenas seu quarto jogo pelo Tricolor, e o primeiro com, pelo menos, 45 minutos disputados desde fevereiro deste ano.

O camisa 22 entrou na volta do intervalo, no lugar de Thiago Santos, dando mais dinâmica e qualidade na saída de bola da equipe de Fernando Diniz, além de acelerar o jogo com passes rápidos, algo que vem faltando nos últimos jogos do Fluminense.

O jogador vem sofrendo com lesões nesta temporada, algo recorrente nos últimos anos de sua carreira, principalmente no Botafogo, seu último clube. Ao todo, ficou de fora por 107 dias, devido a contusões no joelho.



O revés na última quarta colocou o Fluminense na última colocação do Brasileirão. A equipe chegará para o clássico com o Flamengo, que acontece no domingo (23), às 16h, no Maracanã, pressionado por um resultado positivo.