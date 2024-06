Jogadores do sub-17 admiram a taça da Libertadores no Museu Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 20/06/2024 23:30

Rio - Os jogadores do time sub-17 foram ao Museu Fluminense FC nesta quinta-feira, 20, em Laranjeiras. A vista dos Moleques de Xerém faz parte do projeto "Identidade Tricolor", do departamento psicossocial pedagógico do Flu.

O grupo foi ao local depois do treino no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém. O vice-presidente de futebol de base do Fluminense , Rui Reisinger, recebeu a garotada no museu.

"O projeto 'Identidade Tricolor' é fundamental, porque busca educar nossos meninos sobre a história do Fluminense e cultivar um senso de pertencimento ao clube que defendem. Acreditamos que, ao conhecerem e respeitarem nossas tradições, eles estarão ainda mais preparados não só para os desafios dentro de campo, mas também para representarem o espírito e os valores que definem nossa instituição", disse Rui Reisinger, ao site do Flu.

O tour no museu começou com as boas-vindas do ídolo Carlos Alberto Pintinho, que defendeu o Tricolor entre a década de 70 e 80.

Os jogadores também foram ao auditório, onde assistiram a um episódio da Série "Herdeiros de Chico Guanabara", da FluTV, que destaca o Casal 20 (Washington e Assis). Ainda houve entrega de livros oficiais do clube no fim da tarde.

"A história do Fluminense é linda e tem um grande legado no futebol brasileiro. Cheguei ao clube aos 13 anos e só tenho a agradecer a Deus por ter vivenciado um pouquinho dela. Espero passar muitos anos e conquistar outros títulos aqui para também ficar marcado no clube", disse o volante Gabriel Renan.