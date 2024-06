Yony González fez o último gol do Fluminense em um clássico contra o Flamengo - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 21/06/2024 09:32

Rio - Na lanterna do Brasileiro, com Fernando Diniz pressionado na função de treinador, o Fluminense terá um desafio complicadíssimo no próximo domingo, contra o Flamengo, seu maior rival, e líder da competição. Além de todas as dificuldades do momento, o Tricolor irá enfrentar uma escrita ruim dos últimos confrontos contra o Rubro-Negro.

Após a goleada por 4 a 1 na final do Campeonato Carioca do ano passado que selou o bicampeonato tricolor, o Fluminense enfrentou o Flamengo em sete oportunidades. Além de não vencer nenhum jogo, o clube das Laranjeiras marcou apenas um gol contra o maior rival.

No total foram três vitórias do Flamengo e quatro empates. As partidas levaram o Fluminense a ser eliminado pelo rival nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2023 e na semifinal do Carioca deste ano. O Rubro-Negro marcou sete gols nessas partids.

O único gol feito pelo Fluminense nestes clássicos aconteceu no dia 11 de novembro de 2023, uma semana depois do Tricolor conquistar o título da Libertadores. Naquela ocasião, os dois clubes se enfrentaram pelo segundo turno do Brasileiro e empataram por 1 a 1. Arrascaeta abriu o placar para o Flamengo e Yony González deixou tudo igual para os tricolores.