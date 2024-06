Diniz deverá ser mantido no cargo mesmo em caso de derrota para o Flamengo - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 21/06/2024 16:44

Rio - O clássico entre Flamengo e Fluminense neste domingo não deverá ser decisivo para o futuro de Fernando Diniz. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, os dirigentes tricolores observaram uma evolução da equipe, mesmo na derrota contra o Cruzeiro, e acreditam que o trabalho do técnico pode apresentar melhores resultados em breve.

Com isso, mesmo que o Fluminense seja derrotado para o seu maior rival no domingo, a tendência é que Fernando Diniz seja mantido. A exceção seria um resultado fora do comum, como uma goleada diante do líder do Campeonato Brasileiro.



De acordo com o jornalista, Fernando Diniz ficou incomodado com o fato de membros da cúpula de futebol terem se reunido com o elenco do Fluminense sem a sua presença. Na ocasião, o grupo deixou claro sua confiança no trabalho do comandante à frente do Tricolor.



Fernando Diniz está em sua segunda passagem pelo Fluminense, iniciada em maio de 2022. No total, ele já é o treinador que está há mais tempo dirigindo o Tricolor no Século XXI. Sob seu comando, o clube das Laranjeiras conquistou uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e um Campeonato Carioca.