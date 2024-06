Samuel Xavier em ação no treino desta sexta-feira (21) - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 21/06/2024 19:28

Rio - Após desfalcar o Fluminense na derrota para o Cruzeiro, por 2 a 0, no Mineirão , com dores musculares, o lateral-direito Samuel Xavier treinou normalmente no CT Carlos Castilho nesta sexta-feira (20). Sendo assim, ele deve estar à disposição do técnico Fernando Diniz para o clássico com o Flamengo, no domingo.