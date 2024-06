Torcedores do Fluminense protestam contra má fase do clube no CT Carlos Castilho - Reprodução / X

Torcedores do Fluminense protestam contra má fase do clube no CT Carlos CastilhoReprodução / X

Publicado 22/06/2024 08:57 | Atualizado 22/06/2024 09:28

Rio - O clima de pressão está cada vez maior no Fluminense . Em último no Campeonato Brasileiro, atletas do clube foram alvo de protestos por torcedores, na manhã deste sábado (22), no CT Carlos Castilho. Os presentes pararam carros de jogadores na entrada do local, e seguranças tiveram que ser acionados para evitar que ações mais graves acontecessem.

Em vídeos publicados nas redes sociais, os tricolores cantaram, afirmando que "acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno". Além disso, o zagueiro Marlon, que vive má fase, e teve atuação desastrosa contra o Atlético-GO , falhando, inclusive, individualmente no gol da vitória dos goianos, marcado no fim da partida, também foi alvo dos torcedores, que pediam sua saída do Tricolor.

Acabou o amor … pic.twitter.com/7diZl5E82Z — MK ᶠᶠᶜ (@mk40ncl) June 22, 2024

Além dele, o volante Alexsander e o atacante John Kennedy tiveram seus carro parados e foram cobrados pelos presentes. Em abril, ambos foram afastados, após se envolverem em um caso de indisciplina . O Diretor de Planejamento Esportivo Fred também foi criticado.

JK e Alexander…



Chega de baladinha, crias de Xerém tem que dar o exemplo. pic.twitter.com/mX8nDLydfW — MK ᶠᶠᶜ (@mk40ncl) June 22, 2024

Torcedores cobrando Fred, diretor de planejamento esportivo.



"Que planejamento merda." pic.twitter.com/o5pMDjhvZw — Central FLUMINENSE (@PerfilDaCentral) June 22, 2024

Na última quinta (20), os muros da sede de Laranjeiras foram pichados , com frases como: "Fora Diniz", "Fora Douglas Costa"; "Vai virar o inferno"; e "Fora sub-40 (uma referência à idade avançada de parte do elenco)".

Na temporada, o Fluminense ainda não engrenou. Mesmo sendo campeão da Recopa Sul-Americana, em fevereiro deste ano, a equipe comandada por Fernando Diniz tem dificuldades em repetir o bom futebol que levou à conquista da Libertadores, em 2023.



No domingo (23), às 16h, no Maracanã, enfrenta o Flamengo, pelo Brasileirão. É a chance do Tricolor de mostrar que ainda existe uma luz no fim do túnel para afastar a má fase do clube.