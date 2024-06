Germán Cano vive jejum de gols pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Germán Cano vive jejum de gols pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 22/06/2024 11:11 | Atualizado 22/06/2024 11:14

Rio - A crise que o Fluminense vive também afetou Germán Cano. O atacante argentino completou oito jogos sem marcar pelo clube, alcançando seu pior jejum desde que chegou em 2022 . O fato gerou incômodo no jogador, que admitiu ter que trabalhar mais para recuperar o prestígio com as redes.

"Acho que é um processo que todo mundo tem que passar, tanto individualmente quanto como equipe. Processo que nunca foi fácil. Agora é continuar trabalhando, continuar focado no que Fernando (Diniz) pede para poder fazer dentro de campo. Depois, a consequência dos gols vai vir. Acho que eu tenho que trabalhar mais, muito mais do que 2022 e 2023, para passar por esse processo que não é bom. A gente tenta melhorar todos os dias, mas muitas vezes não acontece. É continuar focado e trabalhando mais", afirmou Cano, em entrevista ao "ge".



A temporada de 2024 vem sendo bastante atípica para o argentino, além da seca de gols. Só neste ano, foram duas lesões, uma entorse no joelho , que o tirou da semifinal do Carioca contra o Flamengo, e outra na coxa esquerda , mas que rapidamente foi recuperada. O camisa 14 revelou ainda não estar 100% da contusão sofrida no início do ano.

"Fica difícil porque estou pensando no jogo, mas também no meu joelho, para que não aconteça nada grave. Estive trabalhando e focado no que quero fazer dentro de campo. Pouco a pouco, essa dor que sinto não vai voltar mais. Claramente, não estou 100%. Minha cabeça também pensa no joelho. É normal, todo mundo sente dores. Sempre tem uma coisa ou outra, você tem que superar a si mesmo e continuar trabalhando independente do que aconteça", revelou.

As dores, segundo ele, atrapalham seu estilo de jogo. Cano ressaltou ser "difícil poder fazer com tranquilidade" o que fez em 2023. Além disso, disse que está trabalhando na academia todos os dias, com o staff e o departamento médico, para superar o incômodo no joelho.

Atualmente, o Fluminense é o lanterna do Brasileirão, com seis pontos. O jogador afirmou que o clube vai superar a má fase e pediu paciência ao torcedor.

"Neste ano, está um pouco difícil, mas nada é impossível. A gente tem essa prova para superar dia a dia. Sei que com a ajuda de todos vamos superar, é um processo que temos que passar. É pedir paciência que vamos virar essa tormenta, como falo. Temos que superar para voltar a ser esse Fluminense que todo mundo gosta", finalizou.