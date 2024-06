Marquinhos, do Fluminense, foi substituído no primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Marquinhos, do Fluminense, foi substituído no primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 23/06/2024 10:17

Fluminense teve uma lesão detectada na coxa direita, detectada em exame de imagem, e não entrará em campo no Fla-Flu. Rio - O atacante Marquinhos não foi relacionado para o clássico com o Flamengo. O ponta doteve uma lesão detectada na coxa direita, detectada em exame de imagem, e não entrará em campo no

O ponta foi substituído aos 30 minutos do primeiro tempo da partida contra o Cruzeiro após sentir um incômodo na região. Com sua ausência, a tendência é que Guga entre em campo para ser o titular na lateral-direita tricolor. após sentir um incômodo na região. Com sua ausência, a tendência é que Guga entre em campo para ser o titular na lateral-direita tricolor.

Além de Marquinhos, o Fluminense contará com outro desfalque de peso: Felipe Melo sentiu dores no joelho e não disputará o clássico contra o Flamengo. Ademais, Jhon Arias (convocado para a Copa América), André (trabalho de transição para os treinamentos), Manoel (coxa direita) e Isaac (coxa esquerda) também desfalcam o Tricolor.



O Fluminense está na lanterna do Campeonato Brasileiro, com seis pontos, enquanto o Flamengo lidera a competição, com 21 pontos.

Relacionados do Fluminense:

GOLEIROS: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes

LATERAIS: Calegari, Diogo Barbosa, Guga e Samuel Xavier

ZAGUEIROS: Antônio Carlos, Felipe Andrade, Marlon e Thiago Santos

MEIO-CAMPISTAS: Alexsander, David Terans, Gabriel Pires, Lima, Martinelli, PH Ganso e Renato Augusto

ATACANTES: Douglas Costa, Germán Cano, Jan Lucumí, John Kennedy, Kauã Elias e Keno