Gabriel Pires em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 22/06/2024 16:33 | Atualizado 22/06/2024 17:09

Rio - Gabriel Pires deve ser a grande novidade na escalação do Fluminense para o clássico com o Flamengo, neste domingo (23), às 16h, no Maracanã. Após entrar bem contra o Cruzeiro, o volante treinou entre os titulares neste sábado (22). A informação foi dada pelo "ge".

Para o duelo, Diniz contará com os retornos de Guga, Felipe Melo e Ganso. O trio cumpriu suspenso no jogo contra a Raposa, mas a tendência é que só o camisa 10 comece a partida entre os titulares. Samuel Xavier, que também foi desfalque, é outro que volta.

A provável escalação do Fluminense para o clássico tem Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Martinelli, Diogo Barbosa; Gabriel Pires, Lima, Renato Augusto, Ganso; John Kennedy e Cano.

O Fluminense vive um péssimo momento na temporada e está na lanterna do Brasileirão. O Tricolor tem apenas 6 pontos na competição e uma derrota pode resultar na demissão de Fernando Diniz.