Fernando Diniz não teme demissão no FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 23/06/2024 20:07

Rio - Rio - O Fluminense parece não encontrar uma solução para sair da lanterna do Brasileirão. O Tricolor jogou mal, foi derrotado por 1 a 0 pelo Flamengo , neste domingo (23), no Maracanã, pela 11ª rodada, e se afundou na última colocação. Foi o oitavo jogo consecutivo sem vitória, sendo a quarta derrota em sequência. O técnico Fernando Diniz, no entanto, não teme a demissão.

"Não tenho medo de ser demitido. Nunca tive isso na carreira. Tenho muita coerência no meu trabalho, mesmo que pese que é um momento ruim do Fluminense. Estamos tentando de tudo, dentro das minhas possibilidades, para ajudar o time a melhorar e conquistar as vitórias. Deixo o elenco no melhor que eu posso. Essas fases são difíceis para todo mundo. Temos que ser fortes, essa fase vai passar", disse.

O Fluminense foi dominado pelo Flamengo. Apesar do controle da posse de bola, o Tricolor saiu poucas vezes da defesa e demorou 66 minutos para finalizar contra a meta rubro-negra, mas sem perigo ao goleiro Rossi. Além disso, os inúmeros erros na saída de bola proporcionaram grandes oportunidades para o rival. Diniz lamentou os erros e a falta de confiança.

"Estamos errando passes de forma excessiva, que gera desconforto e desconfiança. Estamos procurando corrigir. Temos que trabalhar para corrigir e voltar a vencer. Conseguimos neutralizar a bola parada (do Flamengo) e marcamos bem na linha alta. Eles tiveram um volume grande de finalização, mas muitos em erros de passes", avaliou.

Com a derrota, o Fluminense segue afundado na lanterna com apenas seis pontos e não dá qualquer sinal de reação. O Tricolor volta a campo contra o Vitória, na próxima quinta-feira (27), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão.