Terreno do Gasômetro, onde será erguido o estádio do Flamengo - Reprodução

Terreno do Gasômetro, onde será erguido o estádio do FlamengoReprodução

Publicado 23/06/2024 21:11 | Atualizado 24/06/2024 08:25

"Daqui entre 20 e 30 dias, vai ter um leilão. O Flamengo tem dinheiro em caixa, vai pagar pelo terreno o valor justo, que nem a prefeitura pagou pelo Terminal Gentileza. O Flamengo vai pagar (...) É um marco na história do Flamengo. Esperamos 130 anos por esse momento, para a gente ter um terreno para construir nosso próprio estádio", disse o dirigente.

O terreno do Gasômetro pertencia à Caixa Econômica Federal. O Flamengo tentou negociar com o banco, mas não chegou a um acordo. Deste modo, a prefeitura do Rio optou pela desapropriação do espaço. A decisão do prefeito Eduardo Paes está prevista na constituição, caso haja interesse público e pagamento de indenização prévia, justa e em dinheiro. O local vai à leilão, e o Fla é o favorito.