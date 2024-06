Tite é o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 23/06/2024 19:53 | Atualizado 23/06/2024 20:00

Rio - O Flamengo se isolou na liderança do Brasileirão. No clássico dos opostos, o Rubro-Negro venceu o Fluminense por 1 a 0 , neste domingo (23), no Maracanã, pela 11ª rodada, e disparou no primeiro lugar, além de afundar o rival na lanterna. O técnico Tite elogiou a atuação da equipe, apontou a superioridade e viu a vitória como justa.

"São duas grandes equipes. É uma das melhores campanhas da Libertadores. Tenho grande gratidão pelo Paulo Angioni (diretor de futebol do Fluminense). Não somos inimigos. Há um respeito pelo nosso trabalho. Merecemos vencer. Retomávamos rapidamente a bola nos externos para deixar a equipe compactada. Foi gratificante. Fizemos por merecer independentemente do momento que fizemos o gol", disse.

Apesar dos problemas físicos e desfalques também por conta da Copa América, o Flamengo foi superior ao Fluminense. Mesmo com menos posse de bola, o Rubro-Negro foi mais perigoso, forçando o rival a cometer inúmeros erros e gerando oportunidades claras. A falta de pontaria quase prejudicou, mas o pênalti sofrido por Bruno Henrique fez a diferença no final.

Com a vitória, o Flamengo se isolou na liderança do Brasileirão com 24 pontos. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (26), às 20h (de Brasília), contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela 12ª rodada do campeonato.