David Luiz é zagueiro do Flamengo - Mauro Pimentel / AFP

Publicado 23/06/2024 20:34

o Flamengo pode ter mais um problema físico para os próximos jogos. O zagueiro David Luiz deixou o campo no primeiro tempo do clássico alegando dores no joelho direito e foi substituído no intervalo por Léo Pereira. Rio - Apesar da vitória sobre o Fluminense e a liderança isolada do Brasileirão,. O zagueiro David Luiz deixou o campo no primeiro tempo do clássico alegando dores no joelho direito e foi substituído no intervalo por Léo Pereira.

Nos acréscimos do primeiro tempo, David Luiz se envolveu em uma disputa com Ganso na área e ambos receberam cartão amarelo. O Flamengo reclamou de pênalti na jogada, mas nada foi marcado. O zagueiro relatou dores no joelho direito e realizou tratamento com gelo no banco de reservas durante a etapa final.

David Luiz foi titular nos últimos cinco jogos do Flamengo no Brasileirão e viva boa fase. O zagueiro marcou dois gols nessa sequência e se firmou entre os titulares. Se não ficar à disposição para o próximo jogo, o técnico Tite deve formar a zaga com Fabrício Bruno e Léo Pereira.

Com a vitória, o Flamengo se isolou na liderança do Brasileirão com 24 pontos. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (26), às 20h (de Brasília), contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela 12ª rodada do campeonato.