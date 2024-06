Calegari fez pênalti em Bruno Henrique. Lance decidiu o Fla-Flu - Reprodução

Publicado 23/06/2024 22:29

Rio - A CBF divulgou na noite deste domingo (23) o áudio do VAR no pênalti que decidiu o clássico entre Fluminense e Flamengo , no Maracanã, pela 11ª rodada do Brasileirão. O assistente de vídeo Rodrigo Guarizo e o auxiliar Alberto Masseira não identificaram infração de Bruno Henrique em Calegari no ínicio da disputa de bola, antes do lateral tricolor tocar o atacante rubro-negro por baixo.

"Tem que ser uma (câmera) alta para ver se esse braço tem um impacto no jogador. Preciso ver se esse contato tem impacto ou não, porque é uma disputa. A bola quica e fica em disputa pelos dois, o branco tenta tomar a frente e desequilibra sozinho, não vejo esse braço com impacto, ok?", disse Guarizo.

"Quando ele perde o tempo da bola, desequilibra, e a bola ia sobrar para o de vermelho com domínio, ok? Aí essa queda acaba calçando o adversário e causando a infração. O pênalti está confirmado. É uma disputa por espaço, não tem falta", completou o assistente de vídeo.

O Fluminense reclamou de um empurrão de Bruno Henrique em Calegari no início da disputa de bola. Na sequência, houve um toque por baixo do lateral tricolor, que estava em queda. Entretanto, a decisão de pênalti marcada pelo árbitro de campo foi mantida pelos assistentes de vídeo.

Com a vitória, o Flamengo se isolou na liderança do Brasileirão com 24 pontos. O Fluminense, por sua vez, segue afundado na lanterna com apenas seis pontos e não dá qualquer sinal de reação. O Fla volta a campo na próxima quarta-feira (26), às 20h (de Brasília), contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, enquanto Flu recebe o Vitória, quinta (27), às 19h, no Maracanã, pela 12ª rodada.