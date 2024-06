Brasil está classificado para a fase final da Liga das Nações - Divulgação/VNL

Publicado 22/06/2024 18:25 | Atualizado 22/06/2024 19:17

Rio - A seleção brasileira masculina de vôlei está classificada para a fase final da Liga das Nações. O Brasil garantiu a vaga após a vitória da Polônia sobre a Sérvia por 3 sets a 2, neste sábado (22), nas Filipinas. A equipe comandada por Bernardinho entra em quadra neste domingo (23), às 4h (de Brasília), contra a França, já garantida na fase decisiva.

O Brasil ocupava o sétimo lugar com seis vitórias e poderia ser ultrapassado por Cuba e Sérvia. Portanto, deveria torcer contra os rivais para não depender da vitória contra a França para se classificar. Com a derrota da Sérvia, a seleção brasileira só perde o sétimo lugar em caso de uma combinação de resultados com a seleção cubana.

A seleção brasileira terá o retorno do levantador Bruninho diante da França. O filho do treinador Bernardinho se recuperou de um estiramento na panturrilha esquerda, sofrido no início deste mês, durante treino.