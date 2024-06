Diego Falcão foi desligado do cargo de preparador físico após se manifestar contra o aborto - Divulgação / CBB

Publicado 22/06/2024 19:00

Rio - O preparador físico Diego Falcão, da seleção brasileira feminina de basquete, foi desligado do cargo neste sábado (22) após se manifestar contra o aborto nas redes sociais. A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) realizou uma reunião nesta sexta-feira (21) para debater o assunto e levou em consideração a insatisfação das atletas, que ficaram incomodadas com as publicações do funcionário.

A CBB alegou "quebra de confiança" entre o preparador físico e as atletas para justificar o desligamento, de acordo com o "ge". Diego Falcão não tinha contrato em vigor com a entidade de basquete e recebia como um prestador de serviços, pago pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). As jogadoras se manifestaram nas redes sociais contra o profissional antes do comunicado sobre a dispensa.

O PL (Projeto de Lei) 1.904, do deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), equipara o aborto realizado após 22 semanas ao crime de homicídio, mesmo caso a mulher tenha engravidado vítima de estupro . O projeto teve a urgência aprovada no último dia 5 e foi encampado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O projeto tem o apoio da ala mais conservadora do Legislativo.

A seleção brasileira feminina de basquete não conseguiu a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Já a seleção masculina ainda tem chances de garantir a vaga na competição e disputará o Pré-Olímpico entre os dias 2 e 7 de julho, na Letônia. O Brasil encara Montenegro, no dia 2, e Camarões, no dia 4. Somente o campeão se classifica para as Olimpíadas.