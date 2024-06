CT Moacyr Barbosa, do Vasco, fica ao lado do Carlos Castilho, do Fluminense - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 22/06/2024 14:42

protesto realizado por organizadas do Fluminense no CT Carlos Castilho, na manhã deste sábado (22). Os atletas, que não estão relacionados para enfrentar o São Paulo logo mais em São Januário, chegavam para treinar no CT Moacyr Barbosa, vizinho ao local onde os tricolores trabalham. A informação foi dada pelo jornalista Victor Lessa. Rio - Dois jogadores do Vasco tiveram seus carros atingidos durante o. Os atletas, que não estão relacionados para enfrentar o São Paulo logo mais em São Januário, chegavam para treinar no. A informação foi dada pelo jornalista Victor Lessa.

Pelo lado do Fluminense, Alexsander e John Kennedy viveram a mesma situação. Os dois chegaram ao CT reclamando muito das avarias em seus carros. O camisa 5 ficou bastante abalado com a situação.

O Fluminense ainda não engrenou na temporada. Mesmo sendo campeão da Recopa Sul-Americana, em fevereiro deste ano, a equipe comandada por Fernando Diniz tem dificuldades em repetir o bom futebol que a levou à conquista da Libertadores, em 2023.



No domingo (23), às 16h, no Maracanã, enfrenta o Flamengo, pelo Brasileirão. O Tricolor é o lanterna da competição, com apenas 6 pontos.