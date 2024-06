Brasil está eliminado da Liga das Nações de vôlei feminino - Reprodução / FIVB

Brasil está eliminado da Liga das Nações de vôlei femininoReprodução / FIVB

Publicado 22/06/2024 13:03 | Atualizado 22/06/2024 13:55

Tailândia - A seleção feminina de vôlei está eliminada da Liga das Nações. A equipe de Zé Roberto foi derrotada pelo Japão por 3 sets a 2, com parciais de 26/24, 20/25, 25/21, 22/25 e 15/12, e deu adeus à competição. Foi a primeira derrota do Brasil no torneio.

No primeiro set, o Brasil viu o Japão abrir vantagem, chegando a ficar sete pontos atrás do placar. No entanto, após mexidas de Zé Roberto, a equipe virou e esteve próxima de vencer, tendo três oportunidades de encerrar a parcial. Porém, as japonesas acabaram dando o troco e triunfaram por 26 a 24.



O cenário na parcial seguinte foi semelhante, com a seleção japonesa abrindo vantagem novamente. Entretanto, a equipe de Zé Roberto demonstrou confiança e conseguiu empatar a partida. No terceiro set, o Brasil demonstrou controle. Apesar de não abrir vantagem, mostrava ter as rédeas da partida. Apesar disso, o Japão cresceu e assumiu a frente do placar outra vez.

Precisando vencer para forçar o tie-break, a Seleção teve paciência e conseguiu empatar a partida. Mas, no set decisivo, o Japão garantiu sua vaga na final da Liga das Nações ao triunfar por 15 a 12.



Agora, a equipe de Zé Roberto irá disputar o terceiro lugar da competição contra a Polônia. A partida acontece no domingo (23), às 7h (de Brasília).