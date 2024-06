20 - Logan Sargeant (Williams), a duas voltas 19 - Yuki Tsunoda (RB), a uma volta 18 - Alexander Albon (Williams), a uma volta 17 - Daniel Ricciardo (RB) , a uma volta 16 - Kevin Magnussen (Haas), a uma volta 15 - Valtteri Bottas (Sauber), a uma volta 14 - Lance Stroll (Aston Martin), a uma volta 13 - Guanyu Zhou (RB), a uma volta 12 - Fernando Alonso (Aston Martin),a 79s215 11 - Nico Hülkenberg (Haas), a 71s889 10 - Esteban Ocon (Alpine), a 62s025 9 - Sergio Pérez (RBR), a 59s524 8 - Pierre Gasly (Alpine), a 30s021 7 - Oscar Piastri (McLaren), a 33s760 6 - Carlos Sainz (Ferrari), a 31s028 5 - Charles Leclerc (Ferrari), a 22s709 4 - George Russell (Mercedes), a 22s320 3 - Lewis Hamilton (Mercedes), a 17s790 2 - Lando Norris (McLaren), a 2s219 1 - Max Verstappen (RBR), em 1h28min227 Confira a classificação final do GP da Espanha

A próxima etapa do Mundial será na Áustria, com o treino classificatório e a corrida sprint no dia 29 junho e o GP no dia 30.