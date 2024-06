Seleção feminina de vôlei foi derrotada pela Polônia na Liga das Nações - Divulgação / FIVB

Publicado 23/06/2024 09:38

Tailândia - Apesar da campanha histórica na fase de classificação, com 12 vitórias em 12 jogos, a seleção brasileira encerra a Liga das Nações de Vôlei Feminino sem medalha. O Brasil foi derrotado pela Polônia neste domingo (23) por 3 sets a 2 (parciais de 21/25, 28/26, 21/25, 25/19 e 9/15) e viu o bronze parar nas mãos das rivais.

O Brasil começou bem o jogo, abrindo uma boa vantagem sobre as polonesas. Entretanto, as adversárias da Seleção engrenaram uma sequência de seis pontos consecutivos, ganhou confiança e venceu o primeiro set por 25 a 21.

O segundo set teve um início semelhante ao primeiro: o Brasil abriu uma boa vantagem, mas viu a Polônia ganhar confiança no decorrer do jogo. Entretanto, sob a liderança de Gabi, a Seleção venceu a parcial por 28 a 26 e esboçou uma reação na partida.



O terceiro, entretanto, foi novamente da Polônia, com parcial de 25 a 21. Após disputar cinco sets contra o Japão, o aspecto físico parecia pesar, e as polonesas aproveitaram. A Seleção, porém, tentava mostrar que estava no jogo, e, com grande destaque para Júlia Bergmann, que anotou 10 pontos, o Brasil triunfou por 25 a 19 e levou o jogo para o tie-break.

O quinto e último set, entretanto, ficou com as polonesas. Com muitos erros no início da parcial, o Brasil viu a Polônia sair na frente e administrar o resultado até o final.

O próximo compromisso da seleção feminina será nos Jogos Olímpicos de Paris. O Brasil está no mesmo grupo de Quênia, Japão e da própria Polônia.