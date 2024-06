Duque de Caxias venceu o America por 1 a 0 e disparou na liderança da Série A2 do Carioca - Úrsula Nery/FERJ

Publicado 22/06/2024 21:00 | Atualizado 22/06/2024 21:06

Rio - O Duque de Caxias é o líder isolado da Série A2 do Campeonato Carioca. O Tricolor da Baixada venceu o America por 1 a 0, neste sábado (22), em Moça Bonita, com gol de Nathan, e disparou na liderança. O Mecão, por sua vez, sofreu a segunda derrota consecutiva e tem a vaga no G-4 ameaçada.

O America não vence desde a vitória por 3 a 1 sobre o Artsul, no dia 2 de junho, pela 3ª rodada da Série A2. Desde então, empatou com o Serrano e perdeu para o Araruama e Duque de Caxias. Após a derrota para o Araruama, o presidente Romário chegou a criticar o time pelo desempenho.

"Me parece que está passando pela cabeça (dos atletas) que já foram campeões. Às vezes tem derrota que faz muito bem. Foi uma lição para que os jogadores entendam que, não é pelo fato de ser o America, que os rivais vão afrouxar. Segunda divisão não tem joga bonito, tem que correr, se dedicar e se doar", disse.

Com a vitória, o Duque de Caxias chegou aos 14 pontos e abriu quatro de vantagem para o vice-líder America, com 10. Na próxima rodada, o Tricolor da Baixada visita o Petrópolis, no sábado (29), às 14h45 (de Brasília), no Atílio Marotti, enquanto o Mecão encara Resende, no mesmo dia e horário, no Trabalhador.

Maricá empata, e Araruama entra no G-4

O Maricá manteve a invencibilidade, mas segue na seca de vitórias. O Tsunami empatou com o Serrano por 1 a 1, neste sábado (22), no Atílio Marotti, pela 6ª rodada da Série A2 do Carioca. Foi o quarto empate da equipe da região metropolitana do Rio de Janeiro, que é a única invicta junto com o líder Duque de Caxias.

Com o empate, o Maricá chegou aos 10 pontos e se manteve na terceira colocação, enquanto o Serrano é o décimo, com quatro, e está na beira da zona. O Araruama, que empatou com o Resende por 1 a 1, em Bacaxá, ultrapassou o Audax, que joga quarta-feira (26), e é o quarto colocado.



Na próxima rodada, o Maricá recebe o Araruama, no sábado (29), às 14h45 (de Brasília), no João Saldanha. O Resende, por sua vez, enfrenta o America, no mesmo dia e horário, no Trabalhador, enquanto o Serrano encara o Audax, dia 3, no mesmo horário, em Moça Bonita.