Artista argentino Maximiliano Bagnasco é especialista em pinturas com grafite - Divulgação / Maximiliano Bagnasco

Artista argentino Maximiliano Bagnasco é especialista em pinturas com grafite Divulgação / Maximiliano Bagnasco

Publicado 22/06/2024 20:30

Rio - Vini Jr é a grande estrela da seleção brasileira na Copa América de 2024. Favorito ao prêmio da Bola de Ouro, o craque brasileiro do Real Madrid foi homenageado com uma pintura de grafite num mural na praia de Venice Beach, em Los Angeles, na Califórnia. Na arte, o camisa 7 aparece ao lado de dois ícones do futebol brasileiro: Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho.

A pintura está sendo realizada pelo artista plástico argentino Maximiliano Bagnasco, que é especialista em pinturas de grafite. Ele ficou famoso ao pintar Lionel Messi, do Inter Miami. A arte chamou a atenção de David Beckham, proprietário da franquia da Flórida, que fez uma visita no local. A pintura dos brasileiros é uma ação com a Nike e teve a presença de Ronaldinho no primeiro dia.

O mural com Vini Jr, Ronaldo e Ronaldinho fica localizado numa quadra de basquete famosa da praia de Venice Beach. Foi nela em que foi gravado o filme "Homens Brancos Não Sabem Enterrar", lançado em 1992. A arte tem 17 metros de largura por 8 metros de cumprimento.

Este tipo de arte é comum em Los Angeles. É comum ver murais de grafite com referências à Kobe Bryant e LeBron James, além do Los Angeles Lakers e Los Angeles Dodgers, franquias tradicionais e multicampeãs de basquete e beisebol, respectivamente.

O Brasil estreia na Copa América contra a Costa Rica, na próxima segunda-feira, às 22h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia, pelo Grupo D. Colômbia e Paraguai, que se enfrentam no mesmo dia, às 19h, em Houston, no Texas, completam o chave. A seleção brasileira busca o décimo título.