Nova Iguaçu venceu mais uma e é líder do Grupo F na Série D do BrasileirãoDivulgação / Nova Iguaçu

Publicado 22/06/2024 21:30

Rio - Vice-campeão do Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu segue encantando na Série D do Brasileirão. A Laranja Mecânica da Baixada venceu o Itabuna-BA por 1 a 0, neste sábado (22), no Jânio Moraes, e lidera o Grupo F da competição. Victor Rangel marcou o gol da vitória no primeiro tempo.

O confronto era direto pela liderança. O Itabuna-BA começou a rodada no primeiro lugar com 19 pontos, enquanto o Nova Iguaçu era o vice-líder com 16. Com a vitória, o time carioca chegou aos mesmos 19 e ultrapassou o time baiano no saldo de gols (8 a 7).

Portuguesa vence com dois gols do Brocador

A Portuguesa também segue brilhando na Série D do Brasileirão e não teve dificuldades para conquistar mais três pontos na competição nacional. A Lusa venceu o Audax-RJ por 3 a 0, neste sábado (22), no Luso-Brasileiro. Hernane Brocador marcou duas vezes e Marcelo Toscano fechou o placar.

Com a vitória, a Portuguesa manteve a terceira colocação do Grupo F com 18 pontos, enquanto o Audax-RJ é o lanterna, com cinco. Na próxima rodada, a Lusa tem confronto direto com o Itabuna-BA, dia 3, às 19h (de Brasília), fora de casa, enquanto o Audax-RJ enfrenta o Nova Iguaçu, dia 29, às 15h30, no Moça Bonita.