Marcus D'Almeida conseguiu mais um bom resultado no Mundial de tiro com arcoReprodução de vídeo

Publicado 23/06/2024 16:10

Rio - Marcus D'Almeida conquistou a medalha de prata na última etapa da Copa do Mundo de tiro com arco antes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Atual número 1 do ranking mundial, o brasileiro foi derrotado pelo sul-coreano Kim Woo-Jin, atual campeão olímpico e mundial, na decisão da "flecha de ouro", após empate em 5 sets a 5.

Na decisão contra o sul-coreano, Marcus D'Almeida não conseguiu ficar na frente do placar em nenhum momento. O brasileiro saiu perdendo por 2 a 0 e precisou buscar o empate, mas voltou a ficar atrás quando a parcial marcava 5 sets a 4 para Kim Woo-Jin. Marcus venceu o décimo set, mas perdeu na disputa da "flecha de ouro".

Marcus D'Almeida é uma das principais esperanças de medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O brasileiro é o atual número 1 do mundo, enquanto o atual campeão olímpico e mundial ocupa o terceiro lugar do ranking mundial. O Brasil nunca conquistou uma medalha olímpica no tiro com arco.