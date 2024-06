Claudio Bravo é o jogador mais velho a disputar a Copa América - AFP

Publicado 23/06/2024 13:19

Estados Unidos - Apesar do empate sem gols, o confronto entre Chile e Peru no último sábado (22) entrou para a história da Copa América. Ao entrar em campo, o goleiro chileno Claudio Bravo se tornou o jogador mais velho a disputar a competição, com 41 anos e 68 dias.

O arqueiro superou um companheiro de posição para alcançar a marca. O goleiro boliviano Carlos Trucco era o antigo detentor do recorde, ao entrar em campo na final da edição de 1997 com 39 anos e 322 dias.

Bravo faz parte de uma geração vitoriosa do Chile, que conquistou as Copas Américas de 2015 e 2016, contando com nomes como Arturo Vidal e Alexis Sánchez. Caso entre em campo na próxima partida, contra a Argentina, na próxima terça (25), o goleiro também completará 150 jogos pela seleção chilena.

O arqueiro também tem uma trajetória de sucesso no futebol europeu. Revelado pelo Colo-Colo, Bravo acumula passagens por gigantes da Europa, como Barcelona e Manchester City. Atualmente, defende o Real Betis, da Espanha.

Entretanto, caso Bravo não entrasse em campo contra o Peru, o recorde seria batido do mesmo jeito nesta partida. Isso porque o atacante peruano Paolo Guerrero, que ficou popular no Brasil ao vestir as camisas de gigantes como Corinthians, Flamengo e Internacional, jogou contra o Chile com 40 anos e 171 dias e também superou o feito de Trucco.