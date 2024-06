FLA-FLU - ARTE SOBRE FOTOS DE DIVULGAÇÃO

Publicado 23/06/2024 15:05 | Atualizado 23/06/2024 15:08

Rio - Líder e lanterna protagonizam o clássico dos opostos no Maracanã . Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo (23), às 16h (de Brasília), pela 11ª rodada do Brasileirão, com objetivos distintos. O Tricolor tenta deixar a última posição na tabela para dar uma sobrevida ao técnico Fernando Diniz, enquanto o Rubro-Negro tenta se isolar na liderança.

O lanterna Fluminense é o mandante do clássico. Na berlinda, o técnico Fernando Diniz terá que lidar com inúmeros desfalques por lesões ou convocação para Copa América, como é o caso de Jhon Arias, e fará mudanças no esquema. O Tricolor vai a campo com Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Martinelli e Diogo Barbosa; Gabriel Pires, Lima, Renato Augusto e Ganso; John Kennedy e Cano.

Já o líder Flamengo também terá que lidar com desfalques. O Rubro-Negro teve cinco jogadores convocados para a Copa América, além de sofrer com o desgaste físico da temporada. O técnico Tite escalou o time com Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Gerson e Lorran; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro.