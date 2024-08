Carla segue internada, sem previsão de alta - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 06/08/2024 20:51 | Atualizado 06/08/2024 21:25

Rio - Familiares de Carla Nunes Camilo de Souza, de 65 anos, agredida durante um assalto em Nova Iguaçu , disseram que ela começa a apresentar sinais de melhora. A irmã da vítima esteve no Hospital Geral de Nova Iguaçu nesta terça-feira (6) e foi informada de que uma nova tomografia apontou uma evolução em comparação aos últimos exames. Ela segue internada, ainda sem previsão de alta.

Jorge Nunes, de 37 anos, filho de Carla, disse que ela está reagindo bem desde que foi submetida a uma cirurgia na traqueia, na sexta-feira passada (2). Contudo, a idosa ainda não apresentou respostas neurológicas, o que preocupa os familiares.

"Ela foi retirada da ventilação mecânica e está conseguindo controlar a respiração com balão de oxigênio. Os médicos informaram que os resultados da tomografia estão apresentando melhoras em comparação aos últimos exames. Mas quanto ao estímulo neurológico, ainda não apresenta respostas", disse Jorge ao DIA.

Segundo Jorge, nesta segunda-feira (5) a equipe médica identificou que o ombro da vítima, deslocado durante a agressão, ainda estava fora do lugar.

"Conseguiram colocar no lugar e vão colocar tipoia. O quadro da pneumonia ainda está bem forte e por isso as combinações múltiplas de antibióticos continuam", informou. O estado de saúde da idosa ainda é considerado grave, conforme o hospital.

Suspeitos presos

A Polícia Civil prendeu, neste fim de semana, os dois homens suspeitos de agredir Carla . O crime aconteceu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no último dia 23. Os criminosos, que não tiveram os nomes divulgados, foram localizado após investigações da 56ª DP (Comendador Soares). Contra eles, foram cumpridos os mandados de prisão temporária.

Um deles foi localizado no sábado (3) e o outro envolvido no crime foi detido na sexta-feira (2). De acordo com a polícia, ele foi encontrado na casa da namorada, em Nova Iguaçu. No local, os agentes apreenderam uma motocicleta roubada. A corporação afirmou, ainda, que a companheira do criminoso estava com o celular da vítima.

"Justiça feita! A polícia civil prendeu os 2 agressores da minha mãe em flagrante com moto roubada, a namorada com o aparelho telefone dela, cartões! Seguimos nessa corrente!", comemorou Jorge.