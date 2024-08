Carla Nunes, de 65 anos, segue internada em estado grave no Hospital Geral de Nova Iguaçu - Reprodução

Carla Nunes, de 65 anos, segue internada em estado grave no Hospital Geral de Nova IguaçuReprodução

Publicado 04/08/2024 15:24 | Atualizado 04/08/2024 15:27

agredir Carla Nunes Camilo de Souza, de 65 anos, durante um assalto em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no último dia 23. A idosa está internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu com quadro de saúde considerado grave e sem previsão de alta. Rio - A Polícia Civil prendeu, neste fim de semana, os dois homens suspeitos de, na Baixada Fluminense, no último dia 23. A idosa está internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu com quadro de saúde considerado grave e sem previsão de alta.

Os criminosos, que não tiveram os nomes divulgados, foram localizado após investigações da 56ª DP (Comendador Soares). Contra eles, foram cumpridos os mandados de prisão temporária.

Um deles foi localizado neste sábado (3) e o outro envolvido no crime foi detido na sexta-feira (2). De acordo com a polícia, ele foi encontrado na casa da namorada, em Nova Iguaçu. No local, os agentes apreenderam uma motocicleta roubada. A corporação afirmou, ainda, que a companheira do criminoso estava com o celular da vítima.

Carla foi submetida a uma cirurgia na traqueia, na sexta-feira (2). Ao DIA, Jorge Nunes, de 37 anos, filho da vítima, disse que os médicos retiraram a sedação e que ela está apenas com analgésico e antibióticos para controle de uma pneumonia, que segue intensa. Carla ainda não apresentou respostas neurológicas. , na sexta-feira (2). Ao, Jorge Nunes, de 37 anos, filho da vítima, disse que os médicos retiraram a sedação e que ela está apenas com analgésico e antibióticos para controle de uma pneumonia, que segue intensa. Carla ainda não apresentou respostas neurológicas.

A idosa estava a caminho do trabalho, na madrugada do dia 23 de julho, quando foi assaltada por dois homens em uma moto em um ponto de ônibus na Rua Pereira Henrique, no Jardim Palmares, em Nova Iguaçu. Na ação, ela foi brutalmente agredida pelos bandidos. Um vídeo que circulou nas redes sociais na época mostrou a vítima sentada no chão, sendo socorrida por populares, com ferimentos na cabeça e no corpo. Os agressores fugiram com a bolsa da vítima.