Vítimas foram agredidas pelos criminosos - Reprodução / TV Globo

Vítimas foram agredidas pelos criminososReprodução / TV Globo

Publicado 24/07/2024 11:09 | Atualizado 24/07/2024 12:28

Rio - Duas mulheres foram agredidas em tentativas de assalto em pontos distintos do Rio de Janeiro. Nas ações, as vítimas sofreram coronhadas, puxões de cabelo e empurrões. Uma delas, a idosa Carla Nunes Camilo de Souza, de 65 anos, está internada em estado gravíssimo.



Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Carla foi abordada por dois homens em uma moto na madrugada de terça-feira (23).



A vítima estava em um ponto de ônibus na Rua Pereira Henrique, no Jardim Palmares. A mulher foi agredida com coronhadas na cabeça e os bandidos levaram sua bolsa.



Um vídeo mostra a vítima sentada no chão, sendo socorrida por populares, com ferimentos na cabeça e no corpo.



Segundo a Prefeitura de Nova Iguaçu, Carla deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu, vítima de agressão física com traumas no crânio, rosto e ombro direito.



Ela foi submetida a uma neurocirurgia de emergência e está sendo acompanhada pelas equipes médicas de neurocirurgia, bucomaxilo e ortopedia. No momento, está internada no CTI.