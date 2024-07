Suspeito foi levado para a 66ª DP (Piabetá) - Reprodução

Suspeito foi levado para a 66ª DP (Piabetá) Reprodução

Publicado 24/07/2024 22:40 | Atualizado 24/07/2024 22:44

Rio - Ygor Cheste dos Santos de Oliveira foi preso nesta quarta-feira (24), acusado de agredir e manter a namorada em cárcere privado. O caso aconteceu em Piabetá, Magé, na Região Metropolitana. A vítima conseguiu pedir ajuda à mãe por telefone.

Segundo agentes da 66ª DP (Piabetá), a mãe da menor procurou a delegacia para denunciar o caso. Ela informou que Ygor estava agredindo a vítima, que foi trancada dentro da residência do casal.

A jovem havia conseguido fazer contato com a mãe pelas redes sociais, durante um momento de descuido do acusado. Os policiais foram até a residência e encontraram a vítima, com um bebê de 1 ano, presa na residência.

Na delegacia, a menina contou que foi severamente agredida por seu companheiro e que, nesta manhã, Ygor pediu para ver o celular dela. Com ciúmes, ele arremessou o aparelho na parede e a discussão se intensificou. Logo em seguida, o suspeito agarrou os cabelos da vítima e a jogou no chão, fazendo com que ela perdesse a consciência.

Ygor foi localizado pelos agentes em outro endereço e preso. Ele vai responder por cárcere privado, dano, exercício arbitrário das próprias razões e lesão corporal.