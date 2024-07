A direção do hospital informou que apura as circunstâncias da morte - Divulgação/Prefeitura do Rio

A direção do hospital informou que apura as circunstâncias da morteDivulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 24/07/2024 19:55

Rio - Carlos José Domingos, de 52 anos, que vivia em situação de rua, morreu em frente ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, na manhã desta quarta-feira (24). Segundo testemunhas, a vítima teria entrado na unidade passando mal, mas teve o atendimento negado.

A direção do hospital informou que apura as circunstâncias da morte. A unidade reforçou que, até o momento, não foi localizada nenhuma tentativa de atendimento ou entrada do Carlos. A direção acrescentou que, por não ter contato com os profissionais de saúde da unidade, não consegue precisar o que teria causado a morte.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro. O caso foi registrado pela 4ª DP (Praça da República).