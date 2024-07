Cerca de dois mil policiais civis e militares atuam na Operação Ordo - Divulgação / Governo do Rio

Cerca de dois mil policiais civis e militares atuam na Operação OrdoDivulgação / Governo do Rio

Publicado 24/07/2024 21:37 | Atualizado 24/07/2024 21:43

Rio - O último balanço da Ação Estruturada Ordo contabilizou, nesta quarta-feira (24), a prisão deem 16 comunidades de seis bairros da Zona Oeste, além de oito menores apreendidos por infrações. A grande mobilização de segurança pública do governo do Rio em conjunto com concessionárias de energia, gás, água e telefonia chegou ao seu

Nesta quarta-feira (24), policiais civis apreenderam grande quantidade de produtos falsificados em duas lojas na Gardênia Azul, na Zona Oeste. Desde o início da ação, já são mais de 8 mil produtos piratas recolhidos pelos policiais.

Apreensão de produtos falsificados



Também na manhã desta quarta (24), policiais da 32ª DP (Taquara) e da 19ª DP (Tijuca) apreenderam produtos falsificados em duas lojas na Gardênia Azul. As lojas continham itens adulterados de marcas importadas. Após a perícia nos locais, os proprietários das lojas foram conduzidos à sede da 32ª DP, onde foram autuados em flagrante. O total do material apreendido ainda não foi divulgado.



Proteção ao Meio Ambiente



Ainda nesta quarta-feira, policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) encontraram um terreno que servia para descarte irregular de material de construção civil próximo ao Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes. No local, havia 22 caçambas com resíduos de obras, além de um caminhão. O material foi encaminhado à DPMA. De acordo com a Polícia Civil, os descartes encontrados são provenientes de obras irregulares que acontecem no Terreirão.



Concessionárias em ação



Equipes da Operadora Claro, com o apoio dos policiais da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), desarticularam, nesta quarta-feira (24), redes clandestinas de TV a cabo e internet na comunidade de Rio das Pedras, na Zona Oeste. A ação resultou na apreensão de diversos equipamentos desviados, roubados ou furtados de operadoras regulares.



A Light inspecionou cinco alvos, entre eles padarias, restaurantes, supermercados e um ferro-velho, contabilizando um desvio de cerca de 63 MWh de energia, avaliados em R$ 75,6 mil. A Naturgy recuperou na Praça Seca, próximo às comunidades Jordão, Chacrinha e Bateu Mouche, 18 medidores de gás, atendendo 23 ordens de serviço. Desde o início da operação, a empresa contabiliza mais de 141 medidores recuperados, que eram usados irregularmente, e aproximadamente 173 ordens de serviço realizadas.



Fiscalizações no trânsito



Em ações de fiscalização do trânsito na região, o Detran.RJ abordou, nesta quarta-feira (24), 117 veículos. Desses, 55 foram autuados, 17 encaminhados para posto de vistoria e dois, removidos. Os agentes constataram que um dos veículos havia sido roubado ou furtado e o conduziram à 41ª DP (Tanque) para verificar a situação.

Preso integrante de quadrilha responsável por diversos crimes



Policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca) prenderam, na terça-feira (23), um homem que integra uma quadrilha que pratica roubos e extorsões. Ele foi encontrado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A captura, que contou com o apoio de agentes da Delegacia Antissequestro (DAS) e do Serviço Reservado do 31º BPM, é parte da Ação Estruturada Ordo.



De acordo com as investigações, o grupo criminoso atua em diversos bairros da cidade e chega a restringir temporariamente a liberdade das vítimas para praticar os crimes. Um dos delitos ocorreu no dia 14 deste mês, no Jardim Oceânico. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que um casal trafegava com seu veículo pela região, quando foi surpreendido por três indivíduos armados em outro automóvel. Eles roubaram o carro das vítimas, bem como objetos pessoais.