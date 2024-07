André Matheus Caldas da Silva estava foragido desde maio deste ano - Divulgação/Seap

André Matheus Caldas da Silva estava foragido desde maio deste anoDivulgação/Seap

Publicado 24/07/2024 19:42 | Atualizado 24/07/2024 21:50

Rio - Dois criminosos considerados foragidos pela Justiça foram capturados pela Polícia Penal. Ambos fugiram após receber o benefício de Visita Periódica ao Lar. Na manhã desta quarta-feira (24), a Divisão de Busca e Recaptura (Recap) prendeu André Matheus Caldas da Silva, no bairro de Tomazinho, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



Condenado por tráfico de drogas, ele estava foragido desde o último 18 de maio, quando foi beneficiado pela Justiça com a Visita Periódica ao Lar, mas não retornou à unidade prisional dentro do prazo previsto. André estava com grande de drogas.



Na segunda-feira (22), Marlley da Costa foi preso no bairro de Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio. O criminoso responde pelo crime de roubo e é era considerado foragido do sistema penitenciário desde agosto do ano passado, quando recebeu o benefício da Visita Periódica ao Lar e não retornou à prisão.

Os presos foram conduzidos à Polícia Civil e, posteriormente, à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde permanecerão à disposição da Justiça. As prisões aconteceram em ação de continuidade da 5ª fase da Operação Mute, realizada em conjunto com a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).