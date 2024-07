Alguns bairros ainda sofrem com a falta de luz, enquanto outros estão normalizados - Redes Sociais

Publicado 24/07/2024 20:59 | Atualizado 24/07/2024 22:04





Segundo relatos, o problema persiste nos bairros Bancários, Tauá, Cocotá e outros. Moradores relataram nas redes sociais que o apagão aconteceu por volta das 18h.



"Um senhor idoso do meu prédio ficou preso no elevador, que desespero. Além de idoso ele é portador de necessidades especiais. Não temos mais paz para nada. Somos pegos desprevenidos", escreveu uma internauta.



"A Rua Cambaúba teve duas falhas hoje, cada uma por um período significativo de tempo. uma primeira coisa pela manhã e novamente às 12h. Absolutamente impossível planejar qualquer coisa, trabalhar em casa. Não importa se o apagão dura 5 minutos, 2h ou 24h. todos eles são inaceitáveis, especialmente com a frequência com que ocorrem", comentou outro.



Mais cedo, os relatos eram de que a energia havia voltado por volta das 4h da manhã, porém, o vai e vem de energia causou diversos transtornos aos moradores, que seguiam temendo um novo apagão.



Prejuízos



Proprietários de comércio na Ilha se queixam dos prejuízos. Alguns estão de portas fechadas desde o início da semana. Nas redes sociais, milhares estão organizando uma manifestação contra a concessionária.



"Um absurdo e falta de respeito com os pacientes. Atendo pacientes atípicos e com quadro respiratório agudo e já tem 1 semana que não consigo atendê-los. Falta de respeito", escreveu uma moradora.



"Todo dia é uma tensão, não se sabe se conseguirá trabalhar, ou finalizar o dia de trabalho em paz", disse outra, preocupada.



O que diz a Light?



Segundo a Light, nesta quarta, as Ilhas do Governador e de Paquetá estão recebendo 100% da carga de energia provenientes de três circuitos de média tensão e 153 geradores instalados entre as duas subestações e alguns trechos dos bairros.



Além disso, foram instalados outros 12 novos geradores nesta manhã nas subestações, como forma de prevenir contra novos apagões.



A medida foi tomada após uma nova falta de energia em diversos bairros, além do mau funcionamento de alguns geradores. Inicialmente, a distribuição teria sido interrompida na última quinta-feira (18), e restabelecida no sábado (20), porém, moradores alegaram que continuaram sofrendo com o problema.



Sobre os novos apagões, a Light informou que as ocorrências com falta de energia foram pontuais. Eles informaram que seguem trabalhando com cerca de 300 técnicos de várias áreas e equipamentos de última geração para a renovação completa da rede e a ampliação da capacidade de distribuição de energia da região.

Procon abre processo



O Procon-RJ abriu um processo administrativo contra a Light para apurar as denúncias de falhas na distribuição do serviço de energia na Ilha do Governador, Zona Norte. De acordo com o documento, foram constatadas interrupções no fornecimento de energia elétrica, demora no restabelecimento e prejuízo material desde o dia 18 de junho deste ano.

A ação vai investigar a conduta da empresa a respeito de possíveis violações das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). De acordo com o presidente do Procon, Cássio Coelho, após as falhas no início deste ano na mesma região, a empresa foi multada em R$ 4,7 milhões no mês de fevereiro.



Na sexta-feira passada (19), a empresa foi novamente multada, dessa vez em R$ 13,6 milhões por interrupções no fornecimento de energia.