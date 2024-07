Um vídeo postado no X teria sido gravado na Rua Major Conrado - Reprodução

Um vídeo postado no X teria sido gravado na Rua Major Conrado Reprodução

Publicado 24/07/2024 21:45 | Atualizado 24/07/2024 21:52

Moradores de Cordovil, na Zona Norte, realizaram na tarde desta quarta-feira (24) um protesto devido à falta de energia elétrica no bairro. A ação, registrada em vídeos e divulgados em redes sociais, teria ocorrido na Rua Major Conrado. De acordo com relatos de moradores, as comunidades do Quitungo e Praça 13 de Junho estão sem luz há 48h.

Procurada por O DIA, a Light informou que suas equipes precisaram interromper os reparos na rede e deixar a localidade por causa da insegurança. A concessionária acrescentou que tentará acessar a região novamente amanhã pela manhã, caso haja segurança.

As polícias Militar e Civil não retornaram os contatos da reportagem de O DIA.

Veja o vídeo:

Protesto de moradores na Rua major Conrado, em Cordovil pela falta de energia elétrica na região. pic.twitter.com/ZT8DyiP6Yc — Pega Visão RJ (@PegaVisaoRjNews) July 24, 2024

CONFRONTOS CONSTANTES

Nos últimos dias, moradores de Cordovil, Parada de Lucas e Brás de Pina têm relatado diversos tiroteios na região. Em resposta, a PM realizou operações nos arredores que resultaram em diversas prisões e apreensões.

Só na segunda, por exemplo, foram ao menos 10 detidos . Com eles, foram apreendidos três fuzis, quatro pistolas, cinco granadas, um rádio comunicador e drogas – não há atualização sobre a contabilização do material. Já na terça, após novo intenso tiroteio , um homem foi preso, e seis granadas, apreendidas.

A principal razão para os seguidos tiroteios é uma disputa territorial entre criminosos das facções rivais Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro no Complexo de Israel – composto pelas comunidades Cidade Alta, Vigário Geral, Parada de Lucas, Cinco Bocas e Pica-pau.

Um dos confrontos, também na segunda, foi desencadeado pela entrada, por engano, de uma viatura caracterizada da Força Nacional na comunidade de Vigário Geral. Um dos agentes foi atingido de raspão na cabeça e precisou ser resgatado por equipes do Núcleo de Operações Especiais (NOE-RJ) da Polícia Rodoviária Federal. Ele foi levado consciente ao Hospital Getúlio Vargas.

MORADORES LAMENTAM

Os tiroteios, claro, têm afetado a vida de moradores, ocasionando, por exemplo, bloqueios na Avenida Brasil, como ocorreu na segunda, e o fechamento de estações de trem, além de interrupções no fornecimento de energia.

Inclusive, comentários de moradores na rede social X se multiplicam repercutindo a rotina de medo na região.

"Que isso mano? Os caras simplesmente meteram quatro dias de guerra intensa, mandam e desmandam no bairro inteiro, acabando com a rotina do trabalhador e escancarando que Cordovil já estava abandonado faz tempo", disse um comentário.

"Me entristece saber que nada será feito sobre essa situação que Cordovil e as proximidades. O Rio todo vivendo isso ou muito pior. Nós só seremos mais um", lamentou outra.

"Sério que Cordovil virou isso? Toda madrugada vamos ter que aturar tiro?", questionou outro.

"Não tenho mais forças para morar em Cordovil, tu sai pra rua com a preocupação de tá perto de casa para poder entrar correndo, porque é tiro a qualquer momento, ou então você nem sai por esse motivo, meu Deus, o que se tornou esse lugar?", disse mais um.

O suspeito de chefiar o tráfico de drogas no Complexo de Israel é Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, apontado também como líder do Terceiro Comando Puro.